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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сола 69
1:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 78
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
16 сент. 2012, 19:00 МСК
16.09.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
57
0
Аннан
Энтони Аннан
90
0
Сиси
Сиси
68
0
Сехудо
Альваро Сехудо
86
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Сола
Кике Сола
69'
0
Нино
Нино
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Наварро
Химо Наварро
73
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Пина
Томас Пина
66
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
42
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
78'
78'
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Жеромел
Педру Жеромел
0
Кевин
Кевин
0
Бигас
Педро Бигас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Арисменди
Хавьер Арисменди