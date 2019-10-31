Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лаго Жуниор 21
Севилья 75
2:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Кардона 69
Кастро 77
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
31 окт. 2019, 21:00 МСК
31.10.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
21'
21'
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
75'
75'
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
26
Кубо
Такефуса Кубо
16
Салибу
Яннис Салибу
6
Педраса
Марк Педраса
17
Трайковски
Александар Трайковски
Осасуна
мин
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
11
Брэндон
Брэндон
90
-
Кастро
Карлос Кастро
77'
77'
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
7
Кардона
Марк Кардона
69'
69'
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
8
Мерида
Фран Мерида
28
Переа
Луис Переа
9
Авила
Луис Авила
18
Вильяр
Хуан Вильяр