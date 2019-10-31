Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лаго Жуниор 21
Севилья 75
2:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Кардона 69
Кастро 77
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
31 окт. 2019, 21:00 МСК
31.10.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
21'
21'
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
75'
75'
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
26
Кубо
Такефуса Кубо
16
Салибу
Яннис Салибу
6
Педраса
Марк Педраса
17
Трайковски
Александар Трайковски
Осасуна
мин
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
11
Брэндон
Брэндон
90
-
Кастро
Карлос Кастро
77'
77'
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
7
Кардона
Марк Кардона
69'
69'
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
8
Мерида
Фран Мерида
28
Переа
Луис Переа
9
Авила
Луис Авила
18
Вильяр
Хуан Вильяр