Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 45
Гарсия 59
2:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 34
Хемед 79
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
1 окт. 2011, 19:00 МСК
1.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
46
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Райтала
Юкка Райтала
40
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
45'
59'
45', 59'
90
0
Сола
Кике Сола
82
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Некунам
Джавад Некунам
0
Лоло
Лоло
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Бальде
Ибрахима Бальде
0
Лекич
Деян Лекич
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Чико
Чико
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
75
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
85
0
Касадесус
Виктор Касадесус
70
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
34'
79'
34', 79'
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Техера
Серхио Техера
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Перейра
Мишель Перейра