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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:2
90'
ГОЛ! 3:2
86'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:1
86'
77'
Замена
77'
Замена
ГОЛ! 2:1
75'
Замена
71'
69'
Замена
Желтая карточка
66'
Замена
64'
Замена
64'
Замена
64'
49'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Желтая карточка
47'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
38'
27'
Желтая карточка
20'
Замена
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
10 января, 10:30
02 декабря 2020, 17:38
17 октября 2020, 22:17
13 июля 2020, 10:47
24 апреля 2020, 16:45