Осасуна - Кадис: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
Будимир 38
Будимир 75
Торрес 86
3:2

Осасуна - Кадис: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кадис
Кадис
Шапоньич 49
Переа 90
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
11 мая 2021, 20:00 МСК
11.05.2021, 20:00 МСК
вторник
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Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
90
39
Санчес
Мануэль Санчес
90
4
Гарсия
Унаи Гарсия
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
6
Ойер
Ойер
64
24
Торро
Лукас Торро
90
28
Мартинес
Хави Мартинес
64
14
Гарсия
Рубен Гарсия
71
17
Будимир
Анте Будимир
38'
75'
38', 75'
90
9
Авила
Луис Авила
64
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
-
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
15
Рамальо
Хонас Рамальо
-
3
Крус
Хуан Крус
-
21
Перес
Иньиго Перес
-
8
Брашанац
Дарко Брашанац
-
10
Торрес
Роберто Торрес
86'
26
27
Монкайола
Хон Монкайола
26
20
Адриан
Адриан
-
7
Джони
Джони
19
11
Барха
Энрике Барха
-
19
Гальего
Энрик Гальего
26
Тренерский состав
Хагоба Аррасате
Кадис
мин
13
Жиль
Давид Жиль
90
22
Эспино
Луис Эспино
90
19
Алкала
Педро Алкала
90
4
Мауро
Маркос Мауро
90
20
Карселен
Исаак Карселен
90
20
Карселен
Исаак Карселен
90
2
Йонссон
Йенс Йонссон
90
5
Гарридо
Хон Гарридо
77
15
Акапо
Карлос Акапо
20
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
49'
49'
69
21
Собрино
Рубен Собрино
77
Запасные
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
-
26
Флере
Хуан Флере
-
37
Мартин
Алекс Мартин
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
13
25
Искьердо
Хайро Искьердо
21
18
Негредо
Альваро Негредо
13
10
Переа
Альберто Переа
90'
70
Тренерский состав
Альваро Сервера

События

Матч окончен 3:2
90'
ГОЛ! 3:2
Альберто Переа
86'
Желтая карточка
Исаак Карселен
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:1
Роберто Торрес
86'
77'
Замена
Хорхе Помбо
Хон Гарридо
77'
Замена
Альваро Негредо
Рубен Собрино
ГОЛ! 2:1
Анте Будимир
75'
Замена
Джони
Рубен Гарсия
71'
69'
Замена
Хайро Искьердо
Иван Шапоньич
Желтая карточка
Игнасио Видаль
66'
Замена
Энрик Гальего
Луис Авила
64'
Замена
Хон Монкайола
Хави Мартинес
64'
Замена
Роберто Торрес
Ойер
64'
49'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Иван Шапоньич
Желтая карточка
Давид Гарсия
47'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Анте Будимир
38'
27'
Желтая карточка
Луис Эспино
20'
Замена
Альберто Переа
Карлос Акапо
Начало матча

Прошлые матчи

11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Осасуна
3 : 2
Кадис
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Осасуна
3
Кадис
2
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Кадис
0 : 2
Осасуна
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Кадис
0
Осасуна
2

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