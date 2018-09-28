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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 32
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
28 сент. 2018, 17:30 МСК
28.09.2018, 17:30 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
54
19
Сутормин
Алексей Сутормин
85
29
Афонин
Вадим Афонин
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
32
Попович
Денис Попович
76
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
3
Сиваков
Михаил Сиваков
13
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
91
Чернов
Никита Чернов
90
17
Бекао
Родриго Бекао
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
98
Обляков
Иван Обляков
78
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
29
Бийол
Яка Бийол
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
66
27
Влашич
Никола Влашич
90
63
Чалов
Федор Чалов
32'
32'
83
Запасные
44
Кырнац
Георгий Кырнац
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
81
Жиронкин
Виталий Жиронкин