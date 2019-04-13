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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Обляков 14
Эрнандес 32
2:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Ойеволе 18
Сутормин 24
Деспотович 54
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
13 апр. 2019, 14:00 МСК
13.04.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
72
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
84
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
98
Обляков
Иван Обляков
14'
14'
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
77
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
11
Эрнандес
Абель Эрнандес
32'
32'
64
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
44
Кырнац
Георгий Кырнац
5
Васин
Виктор Васин
3
Чернов
Никита Чернов
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
29
Бийол
Яка Бийол
19
Нисимура
Такума Нисимура
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
18'
18'
82
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
23
Бреев
Сергей Бреев
75
19
Сутормин
Алексей Сутормин
24'
24'
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
10
Попович
Денис Попович
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
54'
54'
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
15
Андреев
Дмитрий Андреев
13
Шахов
Виталий Шахов
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан