ЦСКА - Оренбург: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1

ЦСКА - Оренбург: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 июля 2019, 19:00 МСК
20.07.2019, 19:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

08.07.2020 08 июля 2020 ср 18:00
Оренбург
0 : 4
ЦСКА
08.07.2020 08 июля 2020 ср 18:00
Оренбург
0
ЦСКА
4
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
ЦСКА
2
Оренбург
1
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
ЦСКА
2 : 3
Оренбург
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
ЦСКА
2
Оренбург
3
28.09.2018 28 сент. 2018 пт 17:30
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
28.09.2018 28 сент. 2018 пт 17:30
Оренбург
0
ЦСКА
1
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
ЦСКА
2
Оренбург
0
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:00
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 16:00
Оренбург
0
ЦСКА
1

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