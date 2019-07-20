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ЦСКА VS Оренбург
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ЦСКА - Оренбург: 20 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
ЦСКА - Оренбург: 20 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
20 июля 2019, 19:00 МСК
20.07.2019, 19:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Оренбург
0 : 4
ЦСКА
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Оренбург
0
ЦСКА
4
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2
Оренбург
1
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
ЦСКА
2 : 3
Оренбург
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
ЦСКА
2
Оренбург
3
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
Оренбург
0
ЦСКА
1
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
ЦСКА
2
Оренбург
0
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
Оренбург
0
ЦСКА
1
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
#
Новости матча
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
Гончаренко ушел из ЦСКА
22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1