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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Натхо 26
Игнашевич 79
2:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
30 нояб. 2016, 19:30 МСК
30.11.2016, 19:30 МСК
среда
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
8
Миланов
Георгий Миланов
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
83
66
Натхо
Бибрас Натхо
26'
26'
90
17
Головин
Александр Головин
90
7
Тошич
Зоран Тошич
65
63
Чалов
Федор Чалов
73
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
79'
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
9
Траоре
Ласина Траоре
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
57
29
Афонин
Вадим Афонин
90
5
Воробьев
Роман Воробьев
90
20
Померко
Алексей Померко
90
24
Коронов
Игорь Коронов
76
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
85
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
6
Бамба
Якуба Бамба
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
90
Делькин
Артем Делькин