Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Еременко 84
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
7 авг. 2016, 16:00 МСК
7.08.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
12
Малых
Андрей Малых
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
86
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
90
6
Бамба
Якуба Бамба
86
10
Саная
Анзор Саная
74
Запасные
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
4
Жунич
Ивица Жунич
1
Васиев
Фарход Васиев
8
Шогенов
Марат Шогенов
18
Прудников
Александр Прудников
10
Маркелов
Иван Маркелов
90
Делькин
Артем Делькин
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
81
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
59
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
25
Еременко
Роман Еременко
84'
84'
90
7
Тошич
Зоран Тошич
68
19
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
39
Караваев
Вячеслав Караваев
11
Ионов
Алексей Ионов
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
23
Страндберг
Карлос Страндберг