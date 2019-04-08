Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Терехов 4
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Раванелли 37
Иванов 48
Балай 56
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
8 апр. 2019, 17:00 МСК
8.04.2019, 17:00 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
4'
4'
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
60
Козлов
Савелий Козлов
68
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
83
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
59
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
48'
48'
84
23
Швец
Антон Швец
90
14
Раванелли
Раванелли
37'
37'
87
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
90
18
Балай
Беким Балай
56'
56'
77
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
87
Садулаев
Лечи Садулаев
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг