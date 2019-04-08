Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Терехов 4
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Раванелли 37
Иванов 48
Балай 56
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
8 апр. 2019, 17:00 МСК
8.04.2019, 17:00 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
4'
4'
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
60
Козлов
Савелий Козлов
68
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
83
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
59
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
48'
48'
84
23
Швец
Антон Швец
90
14
Раванелли
Раванелли
37'
37'
87
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
90
18
Балай
Беким Балай
56'
56'
77
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
87
Садулаев
Лечи Садулаев
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг