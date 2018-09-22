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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Анхель 22
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Афонин 66
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
22 сент. 2018, 19:00 МСК
22.09.2018, 19:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
83
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
22'
22'
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
23
Швец
Антон Швец
90
8
Думбия
Идрисса Думбия
90
95
Митришев
Магомед Митришев
70
18
Балай
Беким Балай
58
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Плиев
Заурбек Плиев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
20
Нижич
Зоран Нижич
7
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
14
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
59
Харин
Евгений Харин
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
66'
66'
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
74
32
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
15
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
1
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
3
Сиваков
Михаил Сиваков
13
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
23
Бреев
Сергей Бреев
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан