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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Балай 25
Лебеденко 86
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Благо 90
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
1 окт. 2016, 19:30 МСК
1.10.2016, 19:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
75
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
63
21
Роши
Одисе Роши
76
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
18
Балай
Беким Балай
25'
25'
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
86'
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
60
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
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13
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29
Афонин
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90
20
Померко
Алексей Померко
83
40
Благо
Благо
90'
90'
90
90
Делькин
Артем Делькин
90
Запасные
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
24
Коронов
Игорь Коронов
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
6
Бамба
Якуба Бамба
23
Бреев
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