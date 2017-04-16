Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Попович 27
Плиев 89
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Грозав 73
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
16 апр. 2017, 12:30 МСК
16.04.2017, 12:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
48
Григорьев
Максим Григорьев
80
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
32
Попович
Денис Попович
27'
27'
84
12
Дуриш
Михал Дуриш
88
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
50
Драгун
Станислав Драгун
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
89'
89'
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Гьембер
Норберт Гьембер
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
73'
73'
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
64
95
Митришев
Магомед Митришев
88
17
Мбенг
Аблае Мбенг
83
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
27
Оздоев
Магомед Оздоев
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
18
Балай
Беким Балай