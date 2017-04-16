Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Попович 27
Плиев 89
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Грозав 73
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
16 апр. 2017, 12:30 МСК
16.04.2017, 12:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
48
Григорьев
Максим Григорьев
80
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
32
Попович
Денис Попович
27'
27'
84
12
Дуриш
Михал Дуриш
88
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
50
Драгун
Станислав Драгун
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
89'
89'
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
3
Гьембер
Норберт Гьембер
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
73'
73'
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
64
95
Митришев
Магомед Митришев
88
17
Мбенг
Аблае Мбенг
83
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
27
Оздоев
Магомед Оздоев
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
18
Балай
Беким Балай