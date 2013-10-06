Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:5
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 17
Ласогга 60
Ласогга 63
Ласогга 67
Арслан 74
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
6 окт. 2013, 16:30 МСК
6.10.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
66
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
73
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Анга
Мартин Анга
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
74'
74'
81
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
17'
17'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
60'
63'
67'
60', 63', 67'
85
0
Зуа
Жак Зуа
61
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев