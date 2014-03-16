Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Чалханоглу 80
Петрак 86
2:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 90
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
16 марта 2014, 17:30 МСК
16.03.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
86
0
Иличевич
Иво Иличевич
85
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
80'
80'
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
82
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Та
Джонатан Та
0
Теше
Роберт Теше
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Боуи
Уасим Боуи
0
Штейнманн
Матти Штейнманн
0
Джон
Ола Джон
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Анга
Мартин Анга
62
0
Пинола
Хавьер Пинола
81
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Мак
Роберт Мак
68
0
Петрак
Ондрей Петрак
86'
86'
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90'
90'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Балич
Ханно Балич
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак