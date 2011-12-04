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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Герреро 23
Янсен 62
2:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
4 дек. 2011, 17:30 МСК
4.12.2011, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
46
0
Янсен
Марсель Янсен
62'
62'
90
0
Качар
Гойко Качар
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Торе
Гекхан Торе
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
23'
23'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
76
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Теше
Роберт Теше
0
Яролим
Давид Яролим
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Иличевич
Иво Иличевич
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Симонс
Тимми Симонс
77
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
85
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
0
Айглер
Кристиан Айглер
60
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Камавуака
Уилсон Камавуака
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Юдт
Юрий Юдт
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Зейтц
Мануэль Зейтц