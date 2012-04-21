Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дидави 64
1:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 59
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
21 апр. 2012, 16:30 МСК
21.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
65
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
64'
64'
90
0
Франтц
Майк Франтц
65
0
Мак
Роберт Мак
77
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
23
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Яролим
Давид Яролим
57
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Берг
Маркус Берг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
59'
59'
84
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Сала
Джакопо Сала
0
Торе
Гекхан Торе
0
Петрич
Младен Петрич