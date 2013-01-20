Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Пекхарт 75
1:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Руднев 70
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
20 янв. 2013, 17:30 МСК
20.01.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
65
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
76
0
Мак
Роберт Мак
68
0
Коэн
Альмог Коэн
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
75'
75'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Франтц
Майк Франтц
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
0
Полтер
Себастьян Полтер
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
14
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
38
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
70'
70'
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Брума
Джеффри Брума
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Берг
Маркус Берг