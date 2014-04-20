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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Платтенхардт 26
1:4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Спахич 16
Бениш 48
Спахич 80
Хильберт 87
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
20 апр. 2014, 16:30 МСК
20.04.2014, 16:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
1
Шефер
Рафаэль Шефер
90
6
Анга
Мартин Анга
90
25
Пинола
Хавьер Пинола
90
2
Погатец
Эмануэль Погатец
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
26'
26'
90
16
Штарк
Никлас Штарк
90
5
Балич
Ханно Балич
90
15
Хасебе
Макото Хасебе
90
20
Кампанья
Хосе Кампанья
90
13
Кийотаке
Хироши Кийотаке
68
18
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
22
Раковски
Патрик Раковски
36
Текерджи
Синан Текерджи
33
Пахоник
Тобиас Пахоник
14
Мак
Роберт Мак
31
Петрак
Ондрей Петрак
9
Пекхарт
Томаш Пекхарт
40
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
17
Бениш
Себастьян Бениш
48'
48'
90
5
Спахич
Эмир Спахич
16'
80'
16', 80'
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
26
Донати
Джулио Донати
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
70
8
Бендер
Ларс Бендер
90
10
Джан
Эмре Джан
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
70
Запасные
22
Йеллделл
Давид Йеллделл
14
Хильберт
Роберто Хильберт
87'
30
Какуталуа
Малькольм Какуталуа
6
Рольфес
Симон Рольфес
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
24
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
9
Дердийок
Эрен Дердийок