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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Топрак 26
Кисслинг 62
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
4 мая 2013, 16:30 МСК
4.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Штарк
Никлас Штарк
78
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
65
0
Франтц
Майк Франтц
79
0
Мак
Роберт Мак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
26'
26'
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
63
0
Шюррле
Андре Шюррле
72
0
Сэм
Сидней Сэм
84
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
62'
62'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Бендер
Ларс Бендер
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Милик
Аркадиуш Милик