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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:3
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дидави 8
Хегелер 22
Пекхарт 73
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
17 дек. 2011, 17:30 МСК
17.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
46
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
46
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Балич
Ханно Балич
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
8'
8'
76
0
Хегелер
Йенс Хегелер
22'
22'
81
0
Коэн
Альмог Коэн
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
73'
73'
83
0
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Камавуака
Уилсон Камавуака
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Зейтц
Мануэль Зейтц
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер