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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 37
1:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
1 дек. 2012, 17:30 МСК
1.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
72
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
88
0
Шюррле
Андре Шюррле
62
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
37'
37'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
62
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Франтц
Майк Франтц
77
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
62
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт