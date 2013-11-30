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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сон 36
Кисслинг 47
Сон 77
3:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
30 нояб. 2013, 17:30 МСК
30.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
83
0
Бендер
Ларс Бендер
72
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
47'
47'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
36'
77'
36', 77'
78
Запасные
0
Ломб
Никлас Ломб
0
Топрак
Омер Топрак
0
Стафилидис
Константинос Стафилидис
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Крузе
Робби Крузе
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
74
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
69
0
Дрмич
Йосип Дрмич
46
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Гинчек
Даниэль Гинчек