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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Мак 58
1:4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 8
Кисслинг 32
Шюррле 77
Кисслинг 89
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
63
0
Симонс
Тимми Симонс
86
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
90
0
Франтц
Майк Франтц
46
0
Мак
Роберт Мак
58'
58'
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Марох
Доминик Марох
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
52
0
Шюррле
Андре Шюррле
77'
77'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
69
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
32'
8'
89'
32', 8', 89'
90
Запасные
0
Адлер
Рене Адлер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби