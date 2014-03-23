Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 64
Кампанья 72
2:5
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Барнетта 21
Хоселу 50
Мадлунг 53
Хоселу 89
Кадлец 90
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
23 марта 2014, 17:30 МСК
23.03.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
64
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кампанья
Хосе Кампанья
72'
72'
90
0
Петрак
Ондрей Петрак
23
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
46
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
64'
64'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Глоушек
Адам Глоушек
0
Анга
Мартин Анга
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Балич
Ханно Балич
0
Мак
Роберт Мак
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
64
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
53'
53'
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
21'
21'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
75
0
Хоселу
Хоселу
50'
89'
50', 89'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Штендера
Марк Штендера
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
90'