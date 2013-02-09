Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
0:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
9 февр. 2013, 17:30 МСК
9.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
72
0
Айхнер
Штефан Айхнер
89
0
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Ошшен
Оливье Ошшен
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
86
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
75
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
78
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Илдиз
Мухаммед Илдиз
0
Мак
Роберт Мак
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Полтер
Себастьян Полтер