Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Полтер 76
1:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Хоффер 25
Инуи 60
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
21 сент. 2012, 21:30 МСК
21.09.2012, 21:30 МСК
пятница
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
70
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
61
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Мак
Роберт Мак
61
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Антонио
Маркос Антонио
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Франтц
Майк Франтц
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Полтер
Себастьян Полтер
76'
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
15
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
60'
60'
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Ошшен
Оливье Ошшен
21
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
25'