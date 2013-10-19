Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Кадлец 50
1:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 87
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
19 окт. 2013, 16:30 МСК
19.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
84
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Роде
Себастьян Роде
88
0
Айхнер
Штефан Айхнер
63
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
50'
50'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
60
0
Штарк
Никлас Штарк
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
69
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
79
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Анга
Мартин Анга
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Мак
Роберт Мак
0
Гертнер
Себастьян Гертнер
0
Дрмич
Йосип Дрмич
87'
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак