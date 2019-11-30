Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Виллемс 25
Шелви 88
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 22
Де Брюйне 82
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
30 нояб. 2019, 15:30 МСК
30.11.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
88'
88'
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
25'
25'
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
5
Шер
Фабиан Шер
17
Крафт
Эмиль Крафт
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
82'
82'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
22'
22'
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
30
Отаменди
Николас Отаменди
27
Канселу
Жоау Канселу
12
Анхелиньо
Анхелиньо
20
Силва
Бернарду Силва
16
Родри
Родри
47
Фоден
Фил Фоден