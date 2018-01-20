Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 34
Агуэро 63
Агуэро 83
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Мерфи 67
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
20 янв. 2018, 20:30 МСК
20.01.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
34'
83'
63'
34', 83'
63'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
67'
67'
90
Запасные
1
Эллиот
Роб Эллиот
25
Айдара
Массадио Айдара
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
23
Мерино
Микель Мерино
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
17
Перес
Айосе Перес