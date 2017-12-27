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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 31
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
27 дек. 2017, 22:45 МСК
27.12.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
21
Хоселу
Хоселу
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
23
Мерино
Микель Мерино
30
Атсу
Кристиан Атсу
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
17
Перес
Айосе Перес
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Данило
Данило
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
31'
31'
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
42
Туре
Яя Туре
19
Сане
Лерой Сане
33
Жезус
Габриэль Жезус