Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Хоселу 36
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 29
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
1 окт. 2017, 18:30 МСК
1.10.2017, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
36'
36'
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
20
Лежен
Флориан Лежен
10
Диаме
Мухамед Диаме
14
Хэйден
Айзек Хэйден
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Мерфи
Джош Мерфи
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
29'
29'
90
19
Мане
Садио Мане
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
7
Милнер
Джеймс Милнер
23
Джан
Эмре Джан
9
Фирмино
Роберто Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке