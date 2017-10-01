Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Хоселу 36
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 29
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
1 окт. 2017, 18:30 МСК
1.10.2017, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
36'
36'
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
20
Лежен
Флориан Лежен
10
Диаме
Мухамед Диаме
14
Хэйден
Айзек Хэйден
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Мерфи
Джош Мерфи
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
29'
29'
90
19
Мане
Садио Мане
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
7
Милнер
Джеймс Милнер
23
Джан
Эмре Джан
9
Фирмино
Роберто Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке