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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 40
Мане 55
2:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
3 марта 2018, 20:30 МСК
3.03.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
55'
55'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
11
Салах
Мохамед Салах
40'
40'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
32
Матип
Жоэль Матип
18
Морено
Альберто Морено
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
29
Соланке
Доминик Соланке
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
14
Хэйден
Айзек Хэйден
21
Хоселу
Хоселу
17
Перес
Айосе Перес