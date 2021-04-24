Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
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Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-

Прошлые матчи

30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
0
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Ливерпуль
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
3
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:30
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:30
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Ливерпуль
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:45
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
3
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Ливерпуль
4
Ньюкасл Юнайтед
0
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
0
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:30
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
1
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
2
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 22:00
Ливерпуль
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 22:00
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
0
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Ливерпуль
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
0
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 14:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Ливерпуль
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 14:45
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
2
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 6
Ливерпуль
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
6
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 19:00
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 19:00
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
1
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
30.12.2011 30 дек. 2011 пт 22:45
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
30.12.2011 30 дек. 2011 пт 22:45
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
Ливерпуль
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
0
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Ливерпуль
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
3
Ливерпуль
1
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:30
Ливерпуль
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.05.2009 03 мая 2009 вс 15:30
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
0

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