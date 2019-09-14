Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 28
Мане 40
Салах 72
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Виллемс 7
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
14 сент. 2019, 14:30 МСК
14.09.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
84
32
Матип
Жоэль Матип
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
75
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
72'
72'
90
10
Мане
Садио Мане
28'
40'
28', 40'
90
27
Ориги
Дивок Ориги
37
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
9
Фирмино
Роберто Фирмино
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
7'
7'
90
5
Шер
Фабиан Шер
80
17
Крафт
Эмиль Крафт
67
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
67
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
18
Фернандес
Федерико Фернандес
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
43
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
13
Муто
Йосинори Муто