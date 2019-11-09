Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Йедлин 42
Кларк 52
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 14
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
9 нояб. 2019, 18:00 МСК
9.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
52'
52'
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
42'
42'
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
3
Дамметт
Пол Дамметт
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
Борнмут
мин
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
14'
14'
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
21
Рико
Диего Рико
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
33
Мепхам
Крис Мепхам
4
Гослинг
Дэн Гослинг
17
Стейси
Джек Стейси
9
Соланке
Доминик Соланке
14
Греневельд
Арно Греневельд