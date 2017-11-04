Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кук 90
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
4 нояб. 2017, 18:00 МСК
4.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
2
Кларк
Киран Кларк
10
Диаме
Мухамед Диаме
45
Митрович
Александар Митрович
7
Мерфи
Джош Мерфи
17
Перес
Айосе Перес
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90'
90'
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
7
Пью
Марк Пью
90
8
Артер
Гарри Артер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
18
Дефо
Джермейн Дефо
31
Муссе
Ли Муссе