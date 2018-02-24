Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Смит 80
Гослинг 89
2:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Гэйл 17
Гэйл 45
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
24 февр. 2018, 18:00 МСК
24.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
89'
89'
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
80'
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
18
Дефо
Джермейн Дефо
31
Муссе
Ли Муссе
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
17'
45'
17', 45'
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
30
Атсу
Кристиан Атсу