Ницца - Генгам: 28 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0

Ницца - Генгам: 28 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
28 сент. 2013, 21:00 МСК
28.09.2013, 21:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Сорбон
Жереми Сорбон
2
Икоко
Джордан Икоко
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
Педру Ребошу
8
До
Люка До
7
Бляс
Людовик Бляс
6
Фири
Лебоганг Фири
19
Мергем
Мехди Мергем
9
Менди
Александре Менди
11
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
24
Коко
Маркус Коко
-
26
Ру
Нолан Ру
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Ницца
3
Генгам
0
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
0
Ницца
0
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Генгам
2 : 5
Ницца
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Генгам
2
Ницца
5
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Ницца
2 : 0
Генгам
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Ницца
2
Генгам
0
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
3
Генгам
1
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Генгам
0 : 1
Ницца
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Генгам
0
Ницца
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 3
Ницца
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Генгам
2
Ницца
3
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Ницца
0
Генгам
1
13.03.2015 13 марта 2015 пт 22:30
Ницца
1 : 2
Генгам
13.03.2015 13 марта 2015 пт 22:30
Ницца
1
Генгам
2
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 18:00
Генгам
2 : 7
Ницца
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 18:00
Генгам
2
Ницца
7
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Ницца
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Генгам
1
Ницца
0
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Генгам
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Ницца
1
Генгам
0

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