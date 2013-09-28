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Лига 1
Ницца VS Генгам
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Ницца - Генгам: 28 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0
Ницца - Генгам: 28 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
28 сент. 2013, 21:00 МСК
28.09.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Сорбон
Жереми Сорбон
2
Икоко
Джордан Икоко
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
Педру Ребошу
8
До
Люка До
7
Бляс
Людовик Бляс
6
Фири
Лебоганг Фири
19
Мергем
Мехди Мергем
9
Менди
Александре Менди
11
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
24
Коко
Маркус Коко
-
26
Ру
Нолан Ру
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Ницца
3
Генгам
0
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0
Ницца
0
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Генгам
2 : 5
Ницца
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Генгам
2
Ницца
5
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Ницца
2 : 0
Генгам
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Ницца
2
Генгам
0
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
3
Генгам
1
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Генгам
0 : 1
Ницца
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Генгам
0
Ницца
1
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 3
Ницца
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Генгам
2
Ницца
3
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0
Генгам
1
13.03.2015
13 марта 2015
пт
22:30
Ницца
1 : 2
Генгам
13.03.2015
13 марта 2015
пт
22:30
Ницца
1
Генгам
2
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
18:00
Генгам
2 : 7
Ницца
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
18:00
Генгам
2
Ницца
7
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Ницца
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Генгам
1
Ницца
0
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Генгам
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Ницца
1
Генгам
0
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