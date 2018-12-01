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Лига 1
Генгам VS Ницца
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Генгам - Ницца: 01 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Генгам
Генгам
0:0
Генгам - Ницца: 01 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
1 дек. 2018, 22:00 МСК
1.12.2018, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Генгам
мин
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
90
15
Сорбон
Жереми Сорбон
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
90
5
Ребошу
Педру Ребошу
90
22
Дидо
Этьен Дидо
90
24
Коко
Маркус Коко
90
7
Бляс
Людовик Бляс
90
12
Нгбакото
Йени Нгбакото
90
23
Роделен
Ронни Роделен
90
11
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
2
Икоко
Джордан Икоко
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
10
Бенезе
Николя Бенезе
-
6
Фири
Лебоганг Фири
-
18
Фофана
Гессума Фофана
-
14
Жулан
Натаэль Жулан
-
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
31
Данте
Данте
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
90
7
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
21
Данило
Данило
-
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
-
6
Вальтер
Реми Вальтер
-
11
Срарфи
Бассем Срарфи
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Кристоф Кербра
73'
7'
Желтая карточка
Оливье Боскальи
Прошлые матчи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Ницца
3
Генгам
0
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0
Ницца
0
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Генгам
2 : 5
Ницца
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Генгам
2
Ницца
5
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Ницца
2 : 0
Генгам
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Ницца
2
Генгам
0
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
3
Генгам
1
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Генгам
0 : 1
Ницца
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Генгам
0
Ницца
1
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 3
Ницца
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Генгам
2
Ницца
3
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0
Генгам
1
13.03.2015
13 марта 2015
пт
22:30
Ницца
1 : 2
Генгам
13.03.2015
13 марта 2015
пт
22:30
Ницца
1
Генгам
2
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
18:00
Генгам
2 : 7
Ницца
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
18:00
Генгам
2
Ницца
7
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Ницца
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Генгам
1
Ницца
0
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Генгам
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:00
Ницца
1
Генгам
0
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Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
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08 января, 17:00
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Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
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Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
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22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
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02 октября 2019, 16:19
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Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06