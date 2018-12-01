Генгам - Ницца: 01 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Генгам
Генгам
0:0

Генгам - Ницца: 01 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
1 дек. 2018, 22:00 МСК
1.12.2018, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Генгам
мин
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
90
15
Сорбон
Жереми Сорбон
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
90
5
Ребошу
Педру Ребошу
90
22
Дидо
Этьен Дидо
90
24
Коко
Маркус Коко
90
7
Бляс
Людовик Бляс
90
12
Нгбакото
Йени Нгбакото
90
23
Роделен
Ронни Роделен
90
11
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
2
Икоко
Джордан Икоко
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
10
Бенезе
Николя Бенезе
-
6
Фири
Лебоганг Фири
-
18
Фофана
Гессума Фофана
-
14
Жулан
Натаэль Жулан
-
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
31
Данте
Данте
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
90
7
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
21
Данило
Данило
-
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
-
6
Вальтер
Реми Вальтер
-
11
Срарфи
Бассем Срарфи
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-

События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Кристоф Кербра
73'
7'
Желтая карточка
Оливье Боскальи

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Ницца
3
Генгам
0
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Генгам
0
Ницца
0
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Генгам
2 : 5
Ницца
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Генгам
2
Ницца
5
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Ницца
2 : 0
Генгам
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Ницца
2
Генгам
0
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
3
Генгам
1
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Генгам
0 : 1
Ницца
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Генгам
0
Ницца
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Генгам
2 : 3
Ницца
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Генгам
2
Ницца
3
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Ницца
0
Генгам
1
13.03.2015 13 марта 2015 пт 22:30
Ницца
1 : 2
Генгам
13.03.2015 13 марта 2015 пт 22:30
Ницца
1
Генгам
2
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 18:00
Генгам
2 : 7
Ницца
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 18:00
Генгам
2
Ницца
7
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Ницца
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Генгам
1
Ницца
0
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Генгам
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:00
Ницца
1
Генгам
0

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