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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
0:0
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
30 мая 2009, 22:00 МСК
30.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
46
0
Куанса
Абейку Куанса
46
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Оньон
Венсан Оньон
90
0
Апам
Онуекачи Апам
90
0
Канте
Седрик Канте
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
0
Сабле
Жульен Сабле
90
0
Реми
Лоик Реми
90
0
Модест
Антони Модест
68
Запасные
0
Летизи
Лионель Летизи
0
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
0
Аду
Энох-Кофи Аду
0
Озокво
Ндука Озокво
0
Фавьян
Адриэн Фавьян
0
Соле
Роман Соле
0
Адеилсон
Адеилсон
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Диалло
Мамаду Диалло
90
0
Ванамель
Майк Ванамель
90
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
90
0
Давидас
Оливье Давидас
90
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Мэри
Мака Мэри
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Боли
Янник Боли
67
Запасные
0
Рево
Кристоф Рево
0
Лебю
Пьеррик Лебю
0
Феттуи
Дрисс Феттуи