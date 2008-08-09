Матч завершен
Гавр
Гавр
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
9 авг. 2008, 22:00 МСК
9.08.2008, 22:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы