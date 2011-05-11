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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Любоя 32
Клер 55
Любоя 77
3:2
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Кабелла 39
Диавара 90
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
11 мая 2011, 20:00 МСК
11.05.2011, 20:00 МСК
среда
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
89
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
Клер
Франсуа Клер
55'
55'
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
67
0
Дигар
Дидье Дигар
90
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
79
0
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
32'
77'
32', 77'
90
Запасные
0
Летизи
Лионель Летизи
0
Пэйсли
Грегори Пэйсли
0
Мабиала
Ларрис Мабиала
0
Гаке
Исмаэль Гаке
0
Палун
Ллойд Палун
0
Куанса
Абейку Куанса
0
Бамого
Хабиб Бамого
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
43
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
71
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Кабелла
Реми Кабелла
39'
39'
71
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
0
Гилас
Камель Гилас
90
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Мерием
Камиль Мерием
0
Рокки
Ромайн Рокки
0
Керморган
Янн Керморган
0
Диавара
Каба Диавара
90'