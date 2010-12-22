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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
22 дек. 2010, 21:00 МСК
22.12.2010, 21:00 МСК
среда
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
76
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
22
0
Мерием
Камиль Мерием
64
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Кабелла
Реми Кабелла
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Меджиа
Альваро Меджиа
0
Гилас
Камель Гилас
0
Псауме
Бенжамин Псауме
0
Диавара
Каба Диавара
Ницца
мин
0
Летизи
Лионель Летизи
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
Клер
Франсуа Клер
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
0
Дигар
Дидье Дигар
37
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
81
0
Мунье
Антони Мунье
69
0
Сабле
Жульен Сабле
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
Запасные
0
Веронезе
Лукас Веронезе
0
Пэйсли
Грегори Пэйсли
0
Гаке
Исмаэль Гаке
0
Траоре
Абду Траоре
0
Бамого
Хабиб Бамого
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
0
Поте
Микаэль Поте