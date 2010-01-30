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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
30 янв. 2010, 22:45 МСК
30.01.2010, 22:45 МСК
суббота
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
61
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
50
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Денис
Херман Денис
81
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Суньига
Камило Суньига
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Инсинье
Лоренцо Инсинье
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Место
Джандоменико Место
74
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Суасо
Давид Суасо
57
0
Паласио
Родриго Паласио
57
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Юрич
Иван Юрич
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Палладино
Раффаэле Палладино