Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
9 нояб. 2019, 22:45 МСК
9.11.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
25
Оспина
Давид Оспина
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
1
Мерет
Алекс Мерет
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
6
Мариу Руй
Мариу Руй
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
Дженоа
мин
19
Пандев
Горан Пандев
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
21
Радованович
Иван Радованович
9
Санабрия
Антонио Санабрия
18
Гильоне
Паоло Гильоне
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш