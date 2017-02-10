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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 50
Джаккерини 68
2:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
10 февр. 2017, 22:45 МСК
10.02.2017, 22:45 МСК
пятница
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
75
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
78
42
Диавара
Амаду Диавара
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
20
Зелински
Петр Зелински
50'
50'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
68'
68'
74
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
98
Миланезе
Марко Миланезе
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
19
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
39
30
Ригони
Лука Ригони
90
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
11
Палладино
Раффаэле Палладино
58
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
83
Рубиньо
Рубиньо
21
Орбан
Лукас Орбан
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
94
Катальди
Данило Катальди
2
Эденилсон
Эденилсон
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
17
Таарабт
Адель Таарабт
51
Пинилья
Маурисио Пинилья