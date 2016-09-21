Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
21 сент. 2016, 21:45 МСК
21.09.2016, 21:45 МСК
среда
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
21
Орбан
Лукас Орбан
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
22
Лазович
Дарко Лазович
78
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
32
11
Окампос
Лукас Окампос
88
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
28
Бривио
Давиде Бривио
24
Муньос
Эсекьель Муньос
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
2
Эденилсон
Эденилсон
13
Гакпе
Серж Гакпе
27
Пандев
Горан Пандев
9
Симеоне
Джованни Симеоне
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
73
14
Мертенс
Дрис Мертенс
68
99
Милик
Аркадиуш Милик
82
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье