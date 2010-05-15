Матч завершен
Милан
Милан
Антонини 14
Роналдиньо 28
Роналдиньо 67
3:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
15 мая 2010, 21:45 МСК
15.05.2010, 21:45 МСК
суббота
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
87
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Антонини
Лука Антонини
14'
14'
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
62
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
28'
67'
28', 67'
71
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Пато
Пато
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
0
Неста
Алессандро Неста
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
46
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
76
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Кандрева
Антонио Кандрева
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
46
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
0
Амаури
Амаури