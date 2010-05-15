Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Антонини 14
Роналдиньо 28
Роналдиньо 67
3:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
15 мая 2010, 21:45 МСК
15.05.2010, 21:45 МСК
суббота
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
87
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Антонини
Лука Антонини
14'
14'
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
62
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
28'
67'
28', 67'
71
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Пато
Пато
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
0
Неста
Алессандро Неста
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
46
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
76
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Кандрева
Антонио Кандрева
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
46
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
0
Амаури
Амаури