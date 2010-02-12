Матч завершен
Милан
Милан
Хунтелаар 7
Пато 39
Хунтелаар 57
3:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Флоро Флорес 45
Ди Натале 87
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
12 февр. 2010, 22:45 МСК
12.02.2010, 22:45 МСК
пятница
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
42
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
77
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
7'
57'
7', 57'
90
0
Мансини
Алессандро Мансини
12
Запасные
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Бонера
Даниэле Бонера
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Пато
Пато
39'
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
71
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
61
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
87'
87'
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45'
45'
71
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Лукович
Александар Лукович
0
Пепе
Симоне Пепе
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
0
Геихо
Алекс Геихо